話你知：在地化針對年輕人 員工逾6萬

高薪挖人才 銀彈聘當地KOL

TikTok進軍各國市場時，不惜重金邀請當地明星、KOL（Key Opinion Leader，意見領袖）入駐；又從當地頂級互聯網公司聘請人才，包括曾加薪20%從Facebook等企業挖人，更下「血本」投放廣告。2018年，字節跳動因TikTok擴張虧損12億美元，但花錢力度不減，Google、Twitter、Instagram、Snapchat都是其重要宣傳平台。今年3月，字節跳動宣布已在30個國家、180多個城市設立辦事處，擁有逾6萬員工。

此外，TikTok的策略是交由當地員工因應不同文化推出相關內容，節省更改系統時間，並迎合市場口味，如日韓多為年輕網紅男女唱歌跳舞視頻；東南亞、印度以搞笑影片為主；歐美創作者則喜歡飛躍道（Parkour）等極限運動影片。

（中美角力）