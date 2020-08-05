白宮顧問：微軟或應先從中國撤資

指Bing及Skype助中共監控

納瓦羅表示，微軟的問題在於它是幾個幫助中國建立網絡防火牆的美國公司之一，此外，微軟的搜索引擎「必應」（Bing）和即時通訊軟件Skype也令中共可以監控和審查民眾。稍早前他亦對霍士新聞（Fox News）稱，TikTok的任何潛在買家，若有中國業務，都可能有問題。

路透社稱，目前微軟在中國有6000多名員工，分別在北京、上海和蘇州設有辦事處。微軟總裁兼首席法務官史密斯（Brad Smith）曾在今年1月稱，儘管微軟在中國運營已有10多年，但中國業務的收入僅佔公司總收入的1%多一點。大量的盜版微軟辦公軟件使其在這方面的收益受損。

微軟目前正通過與中國數據服務供應商「世紀互聯」合作，在中國推廣Azure雲端服務。另一業務重點則是位於北京的微軟亞洲研究院，該機構培養出大量人才，其中不少成為當今中國領先科企包括阿里巴巴、字節跳動、小米、商湯和曠視等公司的高級管理層。

（中美角力）