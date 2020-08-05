特朗普：收購TikTok華府要抽成 專家稱不合法不道德 外交部指或自食其果

特朗普形容如地主租戶關係

美國有線新聞網（CNN）報道，特朗普周一稱，無論達成任何交易，美國財政部都必須獲得一筆可觀的報酬，因為「除非我們肯給，否則（買賣雙方）他們不會有任何（交易）的權利」。被問及這筆交給財政部的收益，是由微軟還是字節跳動支付，特朗普表示無所謂哪一方支付，總之一大筆收益要給財政部，又形容這就像地主及租戶的關係，TikTok得以如此成功全是有賴美國。

《華爾街日報》稱，特朗普意圖從TikTok交易中抽成的做法，在美國歷史上缺乏先例。報道引述里士滿大學法學教授托比亞斯（Carl Tobias）稱，「美國總統出面要求在一項商業交易中抽成完全是不合常規的，尤其是針對其精心策劃的收購案」，「恐怕不僅不合法，而且還不道德」。前美國司法部反托拉斯司（Antitrust Division）首席顧問、現政策機構「Public Knowledge」高級顧問金梅爾曼（Gene Kimmelman）對CNN表示，特朗普的要求「不尋常、不合理」，在涉及更廣泛的地緣政治影響的跨國交易中「聞所未聞」。

界面新聞報道，曾在蘋果、微軟和Google等多家美國科企擔任要職的創新工場董事長兼CEO李開復昨發文稱，美國處理TikTok並沒給出需要做什麼才能繼續運營，指控也沒提出任何證據，「強迫收購、只給45天、還要收中間費，這些都是和Google（退出中國）不可比，更是不可思議的」。

張一鳴：美意在全面封禁及更多

張一鳴則在昨天再發出一封公司內部信，回應近期內地民眾對字節跳動欲出售TikTok避免被禁一事的批評，稱多數人把這次事件問題的焦點搞錯，問題焦點根本不是美方以國家安全為由強制出售TikTok美國業務，「美方的真正目的是希望全面的封禁以及更多」。

外交部發言人汪文斌昨批評美方對TikTok的打壓完全是政治操弄，奉勸美方務必不要打開潘朵拉的盒子，否則將自食其果。《中國日報》昨亦發表社論表示，中國不會接受「盜竊」中國科技公司的行為，中國別無選擇，只能「在科技領域屈服或死戰」；又補充稱，如果美政府實施其計劃中的打砸搶，中國「有很多應對措施」。

（中美角力）

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