網民踢爆存廢糧 官糧倉禁客户帶手機

【明報專訊】內地網絡流傳短片顯示，中國儲備糧管理集團黑龍江分公司直屬庫儲備的粟米有嚴重品質問題，為阻斷外界監督，該公司要求外來人士禁止攜帶手機等設備進入庫區。前日（2日）深夜，中儲糧集團官方微博發布聲明證實事件，稱公司已對有關糧庫部門作出嚴厲批評，責令糾正。
稱「安全隱患」禁攜錄音錄像設備
中新網報道，中儲糧肇州直屬糧庫日前發出通知，禁止外來人員攜帶手機和其他錄音錄像設備進入庫區。中儲糧黑龍江分公司對此聲明解釋稱，在作業區因為使用手機等電子設備產生安全隱患。同時，針對前期糧食銷售出庫過程中個別客戶以點概面、影響輿論的行為，該公司加強出庫期間現場管理，並提出相關工作要求。聲明又稱，肇州直屬庫對外發布公告，簡單機械規定禁止攜帶手機進入庫區，造成隱瞞迴避糧食出庫作業情况的印象。
粟米酸臭 中儲糧回應稱「達標」
7月中旬，據澎湃新聞報道，中儲糧黑龍江分公司直屬庫被網絡短片曝出存在儲備粟米質量問題。爆料的女子在短片中稱，她到中儲糧黑龍江分公司肇東直屬庫以每噸近2000元人民幣買到的儲備粟米，是散發酸臭味的「水泡糧」、「酒精糧」，而且部分為「篩下物」（廢棄物），有些廢棄物厚度達20厘米左右，根本無法食用。
中儲糧集團官方微博對此曾回應稱，稱經過初步核查，肇東直屬庫儲備粟米確實存在個別點「篩下物」未被及時清理；但第三方檢測機構檢測顯示，粟米各項檢測質量指標達標。