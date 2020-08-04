網民踢爆存廢糧 官糧倉禁客户帶手機

稱「安全隱患」禁攜錄音錄像設備

中新網報道，中儲糧肇州直屬糧庫日前發出通知，禁止外來人員攜帶手機和其他錄音錄像設備進入庫區。中儲糧黑龍江分公司對此聲明解釋稱，在作業區因為使用手機等電子設備產生安全隱患。同時，針對前期糧食銷售出庫過程中個別客戶以點概面、影響輿論的行為，該公司加強出庫期間現場管理，並提出相關工作要求。聲明又稱，肇州直屬庫對外發布公告，簡單機械規定禁止攜帶手機進入庫區，造成隱瞞迴避糧食出庫作業情况的印象。

粟米酸臭 中儲糧回應稱「達標」

7月中旬，據澎湃新聞報道，中儲糧黑龍江分公司直屬庫被網絡短片曝出存在儲備粟米質量問題。爆料的女子在短片中稱，她到中儲糧黑龍江分公司肇東直屬庫以每噸近2000元人民幣買到的儲備粟米，是散發酸臭味的「水泡糧」、「酒精糧」，而且部分為「篩下物」（廢棄物），有些廢棄物厚度達20厘米左右，根本無法食用。

中儲糧集團官方微博對此曾回應稱，稱經過初步核查，肇東直屬庫儲備粟米確實存在個別點「篩下物」未被及時清理；但第三方檢測機構檢測顯示，粟米各項檢測質量指標達標。