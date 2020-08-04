四川國糧爆監守自盜 四大手法貪腐 囚4年半

涉案440萬 國糧總經理罰30萬

《瞭望》周刊報道，青神縣國糧管理有限公司屬下一油庫的430噸菜籽油去年5月21日被盜，價值逾314萬元（人民幣，下同）。油庫保管員劉移星隨之失蹤。但該縣原國糧公司總經理陶永鴻卻在兩日後才上報主管部門。陶永鴻的反常表現引起青神縣紀委監委注意。

調查人員隨後發現，油庫被盜僅是國糧公司諸多問題的冰山一角，該案牽出一宗涉及違紀違法人員13人、涉案金額440萬元的腐敗窩案。四川青神縣法院29日判處原國糧公司總經理陶永鴻囚禁4年半，處罰金30萬元，財務科科長郭秀群監禁2年緩刑3年，罰款10萬元。

舊糧扮新糧 變賣賺差價

青神縣紀委監委第四紀檢監察室主任張祥表示，陶永鴻了解行業運轉，通過各種手段套取國家資金。其中包括利用糧庫定期輪換儲備糧，即賣出舊糧，購進新糧，串通不法糧商，採取「以舊當新」「以次充好」等方式，把庫存糧賣出，再從其手中購回部分舊糧入庫充當新糧，向國家報帳賺取差價。

「空氣糧」賣糧商 合謀貪價差

陶永鴻還利用「空進空出」套取價差款，將糧庫儲備糧挪到另一糧庫「以舊當新」賺取差價，造成糧庫空倉一年。再虛構向農民買入新糧入庫，隨後又將虛構入糧庫的「空氣糧」賣給串通好的糧商，王姓糧商稱「當時簽合同後，根本沒有糧。我只是安排購糧款，在國糧公司帳上走一圈。然後又把錢退給了我」。

糧食儲備和運輸中水分蒸發，重量有所減少，國家規定允許最高3%最高自然損耗，這讓陶永鴻可以「虛報損耗」牟利。青神縣國糧公司庫管員說，「只要稍微管理得好一點，損耗就能控制在1%以內」，但陶永鴻安排下屬按3%的比例上報糧食損耗套取國家資金。

蓄意壓價 每次賺萬元

對於賣糧農民，陶永鴻則採用「蓄意壓價」方式欺詐。青神縣種糧大戶易先生將新糧出售給糧庫，糧庫稱糧食最低保護價還未公布，只能參考之前價格。結果陶永鴻等人套取價差款近萬元。