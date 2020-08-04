中科院學者倡深圳青島大連喀什升直轄市

文章標題為〈「十四五」時期行政區劃設置與空間治理的探討〉，兩名作者王開泳、陳田來自中科院地理科學與資源研究所的區域可持續發展分析與模擬重點實驗室。其中在「行政區劃優化設置的總體思路」部分，文章建議推進「扁平化管理」，形成高效率組織體系，具體方案包括「設立直轄市，縮小大省管轄幅度」，配合國家「一帶一路」倡議和城市群發展戰略，支持深圳、青島、大連、喀什升格為直轄市，充分發揮優勢地區增長極、穩疆固邊、帶動區域發展的作用。

成都武漢鄭州擴大行政管轄範圍

此外，文章建議積極培育「全球中心城市」，適應經濟全球化和全球經濟一體化的發展需要，高度重視全球中心城市在全球資源要素流動的通道和樞紐角色的作用，優化整合北京、廣州行政區劃設置，適度擴大上海、深圳等全球中心城市的行政管轄範圍。

與此同時，做大做強「國家級中心城市」，積極支持成都、武漢、鄭州、西安、南京等城市擴大行政管轄範圍，賦予國家中心城市更多的事權和財權。文章還提出謀劃確立雄安新區副省級的行政建制，優化其內部行政區劃設置。

王開泳：學術研究 非國家政策

《中國科學院院刊》是中科院主管、主辦的智庫類期刊。前述建議文章作者之一王開泳，昨日回應《南方都市報》查詢稱，「這篇文章純粹是學術研究，只是一家之言，不是國家政策，也沒有依據。」