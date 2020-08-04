字節跳動：TikTok未決定解決方案

觀察者網引述張一鳴的內部信稱，近一年來，TikTok一直積極配合美國海外投資委員會（CFIUS）對其2017年收購美國musical.ly的調查。儘管一再強調自己是私營企業，並願意採取更多技術方案來消除疑慮，但CFIUS仍認定字節跳動必須出售TikTok美國業務。

張一鳴：願採更多方案消除疑慮

張一鳴表示不認同該決定，稱公司一直「堅持確保用戶數據安全、平台中立性和透明度」。但考慮到當前的大環境，公司也必須面對美國的決定，同時不放棄探索任何可能性。

英國《太陽報》（The Sun）則援引一項由英國官員核可的協議，稱字節跳動將宣布將其總部從北京遷至倫敦。TikTok暫未對此置評。路透社上月報道，為與中國保持距離以釋美國政府的安全疑慮，TikTok擬在倫敦設全球總部，並已與英政府談判數月，但其後英國《星期日泰晤士報》指相關談判中止。

消息：TikTok總部允遷倫敦

字節跳動周日（2日）深夜也在旗下「今日頭條」平台發聲明稱，字節跳動始終致力於成為一家全球化公司，但在這過程中面臨各種複雜和難以想像的困難，包括緊張的國際政治環境、不同文化的碰撞與衝突、競爭對手facebook的抄襲和抹黑。但公司仍堅守全球化願景，不斷加大包括中國在內的全球各地市場的投入，為全球用戶創造價值。

（中美角力）