美允微軟續洽購TikTok 限期9‧15 消息：收購案涵美加澳新業務 外交部：美泛化國安概念

美國政府以安全風險為由審查及考慮封禁TikTok，事件發酵數周，特朗普上周五（7月31日）表示反對任何美國公司收購TikTok，並威脅將直接對TikTok實施禁令，導致有意收購的微軟暫緩與字節跳動的談判。

微軟：理解消除特朗普擔憂的重要性

多家美媒昨天（3日）報道，微軟方面表示，特朗普在周末與微軟執行長納德拉（Satya Nadella）討論後，同意微軟繼續磋商，並定9月15日為最後期限。暫未知特朗普突然改變決定的具體原因。

微軟發表聲明稱，完全理解消除特朗普擔憂的重要性，將「致力於根據完整的安全審查收購TikTok，以及會向美國、包括美國財政部提供適當的經濟益處」。聲明並特別感謝美國政府和特朗普的「親自參與」，「為美國制定強有力的安全保護措施」。

路透社援引消息人士稱，上述磋商受到美國海外投資委員會（CFIUS）的監督。CFIUS也負責對TikTok的審查，並有權阻止任何收購協議。

根據擬議中的協議，微軟將收購TikTok的美國、加拿大、澳洲及新西蘭業務，還可能邀請其他美國投資者取得少數股權。據報字節跳動約七成投資方來自美國。微軟還稱，將確保TikTok的所有美國用戶私人數據轉移並保留在美國。此外，磋商的另一關鍵議題是將TikTok的技術與字節跳動的架構和渠道分開，以便緩解美方對用戶私人數據整合的疑慮。

彭博社引述其他消息稱，微軟和字節跳動的談判始於7月，目前在價格、協議條款、收購支付方式，以及技術共享、資產轉移等問題上，雙方尚未達成共識。

分析：微軟自視白武士 談判變複雜

消息人士指，一方面，字節跳動的投資者期望TikTok賣出高價；另一方面，由於時間緊迫，為了避免被禁，微軟將自己視為解救TikTok的「白武士」，因此談判可能變得複雜。

除TikTok面臨困境外，美方宣稱將再對部分具安全風險的中國軟件採取行動。外交部發言人汪文斌昨天表示堅決反對，呼籲美方停止將經貿問題政治化，停止濫用國家安全概念，推行歧視、排他政策。

（綜合報道）

（中美角力）

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