女學生獨遊青海身亡 搜救員疑是仰藥輕生

中新網報道，青海省格爾木公安局通報稱，連日來，青海省海西州格爾木市公安局組織百餘名民警在失蹤者黃××最後活動區域全力搜尋。7月30日19時40分許，在可可西里自然保護區清水河南側無人區相繼發現其身分證、學生證及相關隨身物品。並在現場勘查發現人體骨骼組織，經DNA比對為黃的遺骸。經初步偵查，排除他殺。目前相關工作仍繼續。

服安眠藥昏迷 料因高寒缺氧亡

青海省海西州藍天應急救援中心理事長謝文淋說，7月30日16時許，救援人員在可可西里無人區清水河流域和警方發現了失蹤女子的衣物等。8月1日，其家屬抵達格爾木後，經DNA確定是失蹤女子。謝文淋表示，經現場調查研究發現，由於現場衣物等遺物沒有血迹，可以初步判定，女孩應該是抱着輕生的目的到達可可西里，可能服用了安眠藥等藥物，使自己在現場昏迷，由於可可西里無人區高寒缺氧，夜晚氣溫極低，是失蹤女子的死因。

曾向朋友表示已買手信送親友

另據澎湃新聞報道，7月5日，黃雨蒙搭乘火車從南京到達青海省格爾木市，7月7日上午她跟一名朋友在微信聯繫說，自己買了很多好東西帶回去給朋友和家人。當天，黃雨蒙租了一輛的士進入可可西里。

黃雨蒙的手機7月8日關機失去聯絡，她7月13日曾在青藏線南山口收費站登記身分，此後再也沒有留下任何信息。

校方：疑因延遲畢業心情壓抑

7月8日，南京航空航天大學江寧校區一名輔導員向當地警方報警。接警後，警方從報警人了解到，黃近期因被校方要求延遲畢業，疑似心情壓抑，未與學校溝通，自行離開學校。

確認了黃雨蒙不幸遇難後，黃雨蒙父親通過媒體，感謝黨和政府，感謝各地警方為尋找女兒所作出的努力，也對自事件發生以來，社會各界的關心關懷表示感謝。格爾木警方則提醒，前往可可西里的遊客要規範、理性，隨時留意路邊警示標誌，切勿冒險進入無人區。