侄涉收賄 蘇嘉全辭總統府秘書長

稱清白是第二生命 誓死守護

中央社報道，蘇嘉全發布聲明表示，今年5月20日，他承蒙蔡英文的信任，獲邀擔任台灣總統府秘書長的職務，自上任以來，內心始終抱持着戒慎恐懼的態度，全力做好幕僚長的角色。然而，近期他屢遭惡意抹黑，以及家族成員所涉事件影響，對蔡英文造成困擾，他深感不安與抱歉。

蘇嘉全說，他要再次重申，從政30多年來，無論擔任哪一項職位，都謹守分際清廉坦蕩，他與他的太太從未因任何貪瀆案件受到偵查或起訴，因為清白是他的第二生命，他誓死守護。

曾伙蔡英文挑戰正副總統

蘇嘉全現年63歲，台灣屏東縣長治鄉人，曾任屏東縣縣長、台灣內政部部長、立法委員、立法院院長及總統府秘書長等職。2012年1月，時任民進黨主席蔡英文和蘇嘉全搭檔參選第13任總統、副總統選舉未能當選。其侄子蘇震清、前民進黨立委陳唐山近日疑涉入SOGO公司經營權之爭，有貪污收賄之嫌，遭台灣檢調機關調查。國民黨表示，接連發生的弊案都以蘇嘉全為核心，更凸顯出民進黨內部鬥爭激烈，「英系」（蔡英文派系）更是首當其衝。