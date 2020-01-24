離地球300萬公里 天問一號點火校正軌道

「這是航天六院研製的3000N軌控發動機首次太空點火工作，表現非常優秀。在完成軌道修正的同時，也驗證了發動機在軌的實際性能。」正在北京飛控中心工作的航天六院型號總師蘭曉輝說。

新華社報道，截至第一次軌道修正前，「天問一號」已飛行9天17個小時，距離地球超過300萬公里，探測器各系統狀態良好。「天問一號」探測器還將經歷深空機動和數次中途修正，往火星飛行6個多月後抵達火星附近，通過制動被火星引力捕獲進入環火軌道，開展着陸火星的準備和科學探測等工作。

修正飛行誤差 防「謬以千里」

在飛往火星途中探測器為何需要中途修正，《中國青年報》引述火星探測任務探測器系統環繞器技術副總負責人朱慶華表示，在地球火星轉移軌道飛行過程中，探測器會受到入軌偏差、控制精度偏差等因素影響。由於探測器長時間處於無動力飛行狀態，微小的位置速度誤差會逐漸累積和放大，如不進行修正，將使探測器錯過火星，導致「差之毫厘，謬以千里」的後果出現。

朱慶華表示，中途軌道修正的關鍵在於修正時機的選擇以及每次修正的實施精度。科技人員綜合考慮當前探測器實際軌跡偏差、導航偏差及推力偏差確定修正時機，同時採用在軌標定技術確保每次中途修正的控制精度。