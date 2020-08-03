中俄10年內將與美匹敵 美司令：面對兩戰略對手

據美國《空軍雜誌》和美國之音報道，美國空軍協會上周四（30日）舉行線上核威懾論壇，理查德（Charles A. Richard）發表講話表示，「中國在這個十年之末（2029年）將成為能與我們匹敵的戰略對手。」加上俄羅斯，美國屆時將面對兩個可與之抗衡的戰略對手。

理查德說，中國正在全面構建三位一體的核力量，洲際彈道導彈和戰略核潛艇目前已經成軍，最後發展的是戰略轟炸機；同時，中國還在發展新型指揮控制系統和預警系統，提高常規作戰能力和現代化水平。

他續稱，中國已經非常迅速地實現「驚人的軍事能力擴張」。在2013年之前，中國甚至沒有一支海岸警衛隊，如今中國海岸警衛隊已經有255艘巡邏艇，而海岸警衛隊可在未達到武裝衝突程度的對抗中投入使用。他補充說，中國發展軍力的速度總是比美國快。

稱中國「軍事擴張能力驚人」

日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）報道，美國陸軍參謀長麥康維爾（James McConville）於上周五播出的美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）「印太與美國」線上研討會表示，美國將部署「能擊沉船艦的中程導彈」，這對於美國可能面臨的（中國的）「反介入/區域拒止」（A2/AD）戰略而言非常重要。他亦提到將優先發展高超音速導彈等「遠程精準火力」以及「增程戰術火力」，並證實美軍已成功測試高超音速導彈。