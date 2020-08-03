胡錫進形容：高科技競爭「最醜陋劇目」

胡錫進在文章中表示，TikTok完全按照美國法律運營，與抖音存在徹底的隔絕。美方宣稱它威脅到國家安全，是地地道道的假設，是莫須有的罪名，與假設華為為中國政府蒐集情報如出一轍。「狹義的國家安全肯定不是美國的最重要考慮，華為和TikTok所展現出的挑戰美國高科技信息產業霸權的能力才是真正讓華盛頓心神不寧的。如果說這也是國家安全，那麼美國的國家安全就是與霸權劃等號的。」

方興東：藉政治掠奪新興優秀公司

浙江傳媒學院互聯網與社會研究院院長方興東亦在《環球時報》發表評論表示，TikTok事件與安全問題無關，而是藉助政治方式掠奪一家新興的優秀公司；掠奪者「上至美國總統，下至硅谷（矽谷）科技企業，還有華爾街，大家高度默契，緊密協同」。

文章稱，作為一款以年輕人為主體的生活、娛樂應用程式（App），TikTok與國家安全的敏感數據遠遠無關，更何况該程式是建立在Google的安卓和蘋果iOS系統之上，如真有安全問題，美國互聯網企業也可一清二楚。

此外，如對產品有安全顧慮，本可以通過系列的技術手段和合規性審查解決，而美方從沒拿出具體證據或着手共同解決安全問題，可見「醉翁之意不在酒」。

（中美角力）