美媒：微軟TikTok暫停洽購 美卿：將對中共有關軟件公司採行動

在美國持續施壓下，TikTok母公司北京字節跳動上周宣布同意退出TikTok美國業務，將之出售予微軟，據報兩者談判已久，有可能在今日（3日）達成協議。不過《華爾街日報》昨引述消息人士報道，特朗普發表反對美國公司收購TikTok的言論後，微軟已暫停與TikTok洽談。

消息：白宮冀TikTok成為美公司

消息人士稱，兩家公司對特朗普的表態感措手不及，又指在數周的商討中，白宮從一開始就明確表示希望TikTok成為美國公司。但消息人士認為仍有希望達成交易，一些參與協商的公司高層也希望特朗普改變想法，因為交易正是按照他要求的方式進行的。據稱微軟和TikTok正了解白宮的立場，以及白宮是否在計劃另一項打壓TikTok在美國營運的行動。

報道稱，有關消息顯示白宮內部對TikTok的取態出現分歧。據消息人士稱，財長梅努欽和蓬佩奧贊成將TikTok售予微軟；白宮貿易顧問納瓦羅等人則敦促特朗普對TikTok採取更強硬立場。

澳將查TikTok威脅國安否

繼美國之後，澳洲廣播公司（ABC）昨引述消息報道，澳洲總理莫里森已指示情報機構調查TikTok是否對澳洲構成安全威脅，聯邦政府已展開兩項調查，內政部亦研究政府可採取哪些措施，以管控任何私隱或數據安全風險。

TikTok否認 稱不會分享資料

TikTok否認有關數據風險的指控，發聲明稱公司不會與包括中國政府在內的任何外國政府分享澳洲用戶資料，即使被要求亦不會。TikTok並一直遊說聯邦國會議員，反對向公司實施禁令，稱它已不公平地陷入中國與西方國家之間不斷升級的地緣政治緊張局勢。

澳洲內政部近期數據顯示，TikTok在該國青少年和20多歲的年輕人中非常受歡迎，下載量超過150萬。而TikTok澳洲用戶的數據據報儲存在美國和新加坡。

（綜合報道）

（中美角力）

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