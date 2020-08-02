韓戰70周年 官方一改禁忌 「抗美援朝」影視紛開拍

吳京亦趕赴遼寧拍攝

由內地影視巨頭博納影業拍攝的《冰雪長津湖》自去年冬天在遼寧丹東開拍以來，因受疫情關係拍攝周期受到嚴重影響，資方也一度陷入困境。有業內人士向本報證實，上月22日停拍將近半年的《冰雪長津湖》再次開拍，只是資方將原本7億元（人民幣，下同）的投資削減為5.2億元。與此同時，多個娛樂自媒體消息稱，曾拍攝《戰狼》系列和《流浪地球》等大賣電影的導演兼演員吳京，也趕赴遼寧丹東，籌拍抗美援朝題材的影片《金剛川》。

本報記者聯絡到吳京的經理人，他承認吳京目前已經進組，但不願透露更多內容，只是稱因簽署劇組保密協議，不方便透露劇組情况。不過，記者從消息人士得知，該片獲中宣部的掛牌備案，總投資4億元，由拍攝《老炮》和《八佰》的管虎執導，吳京飾男主角，並攜資7000萬進組。

此外，電影《最後的防線》、《血戰上甘嶺》和劇集《我們的戰爭》、《鄧華將軍在志願軍總部》，以及由央視投資「全面反映抗美援朝」的電視劇《跨過鴨綠江》也在籌拍和製作之中，其中不乏由中央軍委掛牌備案的作品。

業界料其他題材電視劇讓路

本月17日，廣電總局電視劇司召開全國廣電系統電視電話會議，部署調度抗戰題材、抗美援朝題材、抗疫題材電視劇播出工作；要求突出思想價值、加強劇目管理和做好科學規劃。有業內人士稱，這意味下半年內地各電視台，將集中安排播放相關抗戰題材、抗美援朝題材、抗疫題材劇目，而玄幻武俠、都市情感、娛樂休閒等題材的影視劇將調整，為前述劇目讓出排期。

貿戰時「抗美援朝」片少 中央震怒

去年5月，中美貿易談判陷入膠着狀態，當時中央六台臨時調整節目，先後放映《上甘嶺》、《英雄兒女》、《奇襲》等抗美援朝影片，惟相關影片數量不足，令播放未能持續。消息稱這令中央高層頗為震怒，並要求各方面加快選報抗美援朝題材影視作品。

明報記者