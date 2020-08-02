駐京周記：影院復工經營慘淡

在缺席春節檔、五一檔後，院線已元氣大傷，早前能排出上映的影片只有30部經典舊片，其中包括周星馳20幾年前的作品《大話西遊》（《西遊記》）。不過考慮到觀眾需要，有5部新片將在這個月接連上映。只是這些影片主角多名不見經傳，預期效果平平。

入影院感覺像包場

日前，國產新片《致命復活》上映，由於這是內地拍攝的首部末日病毒災難片，結合疫情現實，筆者決定前往觀看。依影院的防疫要求，筆者在網上實名登記姓名、電話與身分證號碼，但奇怪的是，訂票平台顯示，偌大的影院幾乎沒人訂票。當時筆者還對同事說，很可能最終觀眾只有筆者一人。

翌日走進影院，果然只有筆者一人，後來才陸續進來3名觀眾，感覺就像「包場」一樣。在防疫要求下，影院入座率限在三成並禁止前排有人落座，觀眾需隔位坐，全程佩戴口罩。為防止觀眾脫口罩進食，影院亦停售爆谷或雪糕。

對於復工，京城很多影院充滿期待。位於北京西單的首都電影院，印製了懷舊的牛皮紙電影單張，配以影院元素的印章蓋在單張和戲票上作紀念，滿滿儀式感，令觀眾耳目一新。不過，無論在哪家影院，都要嚴格遵守防疫要求，很多情侶進入影院被「拆散鴛鴦」，隔位而坐；在看電影的過程中更不准飲水，有些不近人情。

影院沒復工時，從業人者生活艱難；現在復工了，又慘淡經營。以筆者那天觀影來看，一張票也就人民幣29元，加上筆者在內4名觀眾，收入只百多元，連「燈油火蠟」都不夠。記者與一名業內人士說起這事，他稱若不出現新增疫情，影院經營或許仍需兩三個月才能改善。

明報記者 鄭海龍