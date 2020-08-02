中俄商普京訪華 駐俄大使：兩軍將加強合作

俄羅斯衛星通訊社報道，克里姆林宮5月發消息稱，普京與中國國家主席習近平通話商定在疫情形勢允許時恢復互訪，俄羅斯駐華大使傑尼索夫日前表示，普京秋季訪華的初步計劃沒有取消。張漢暉表示，中方歡迎俄羅斯總統普京訪華，雙方正就此保持溝通。

應對單邊主義霸權主義挑戰

張漢暉說，中俄軍事合作一直保持高水平運行，近年更呈現出全方位、多層次、寬領域、持續深化的良好態勢，既突顯了中俄大國實力，充分體現了兩國關係的特殊性，也昭示着雙方攜手維護全球與地區和平穩定的決心。面對依然存在的戰爭威脅和日趨複雜嚴峻的國際形勢，中俄兩國軍隊將進一步加強合作意願、拓寬合作領域、深化合作內容，中方願與俄方繼續加強在高層交往、聯合演習、軍事比賽、部隊訓練、人員培訓、軍技合作、反恐維穩等領域的務實合作，提升在重大國際和地區問題上的戰略協作水平，共同應對單邊主義、保護主義和霸權主義帶來的挑戰。

願商恢復人員貨物往來

此外，張漢暉稱，在疫情期間，中俄貿易額表現出較高韌性，未來隨着人員和貨物往來逐步恢復，相信兩國貿易額將加速回升。他說，中俄陸路邊境口岸客運通道已全部臨時關閉，但兩國仍保留有一定數量的正常商業航班，中方願同俄方探討逐步恢復人員交往、建立綠色通道並擴大貨物通關能力的可能。他還表示，在共同抗疫和西方對中俄抹黑打壓的背景下，中方希望與俄方一起在「中俄科技創新年」框架下切實推進新冠疫苗研發的合作。