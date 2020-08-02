特朗普施壓 字節跳動售美TikTok 微軟接手 TikTok稱建最安全App

據路透社報道，特朗普上周五前往佛羅里達州時，在專機「空軍一號」上向記者稱，正禁止TikTok在美國運作，最快於次日（8月1日）使用緊急經濟權力或行政命令封殺。他其後又表示，不贊成美國公司收購TikTok。不過，《紐約時報》當天引述一名消息人士稱，微軟正洽談收購TikTok。《華爾街日報》引述兩名知情人士說，談判已處於進階的狀態，協議有可能在8月3日達成。參與談判的包括微軟、字節跳動及白宮的代表。

字節跳動投資者或獲少數股權

路透社最新報道，特朗普發表相關言論後，字節跳動已同意完全退出TikTok美國業務。字節跳動曾經尋求持有TikTok業務少數股權，但遭美國政府拒絕。根據新的交易提議，字節跳動將完全退出TikTok美國業務，微軟將接手。部分總部在美國的字節跳動投資者或有機會獲得少數股權。美國政府尚未回應是否接受字節跳動的讓步。消息人士稱，微軟接管美國TikTok後，將負責保護所有美國用戶數據。

TikTok：追求在美穩定營運

TikTok的facebook官方專頁昨晚發布短片《給TikTok社群的信息》（A message to the TikTok community），稱「我們沒打算去任何地方」，亦為1500名美國員工感到驕傲，他們每天都在為這個App工作；未來3年，公司將為美國提供1萬個工作崗位；又表示在私隱方面，正在建設一個最安全App，因為是正確的事。「我們追求在美國長期而穩定的營運，希望你們也能繼續分享自己的聲音，繼續支持TikTok。」

《21世紀經濟報道》稍早引述字節跳動方面回應收購傳聞稱，不對謠言或猜測發表評論，公司也將持續致力保護用戶的隱私和安全，並對TikTok的長期成功充滿信心。上周五有消息稱，考慮到TikTok接連被西方國家限制，字節跳動正考慮把中國內地業務打包在香港或上海上市，又同時研究讓TikTok等非中國業務在歐洲或美國掛牌。

美國財長梅努欽上周三（7月29日）表示，財政部旗下的海外投資委員會（CFIUS）正對TikTok進行國家安全審查，周內會向特朗普提出建議。早先彭博社及《華爾街日報》提到，特朗普政府可能強制字節跳動出售TikTok的所有權。

雖捲入信息安全風暴，TikTok人氣依舊高企。根據研究公司Sensor Tower，TikTok今年首季約3.15億用戶下載，為史上單季下載次數最多的應用程式，下載總數更是突破22億次。

今年3月，特朗普以威脅國安為由，下令北京中長石基信息技術股份有限公司出售2018年收購的美國酒店管理軟件廠商StayNTouch所有權，成為美國國會1988年授權總統阻止交易或要求企業出售資產以來第6宗案，也是任內第3度行使此權。

（綜合報道）

（中美角力）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676