內地Android機均內置北斗晶片

北斗與GPS衛星系統最大的區別在於，北斗衛星不僅擁有衛星授時、定位等功能，還具備40至60字的短報文通信功能。這使任何具有短報文通訊功能的接收端，都相當於可以收發短訊的衛星電話。此外，北斗還可在電力、金融、測繪交通、農林牧漁、防災減災等領域提供服務。不過，由於暫時未大規模商用，北斗衛星導航系統僅在船舶和飛行器具導航應用上較為成熟，而不能如GPS一樣單獨用於車載或手機導航系統使用。

內地手機接收GPS衛星信號易過北斗

除蘋果手機外，近年來華為、小米，以及三星等在中國市場上市的絕大部分Android系統手機，均已內置北斗系統信號接收晶片，所運行的地圖App都能接收北斗定位信號，並與美GPS或俄GLONASS系統一起提供導航服務。只是這些地圖App並不能選擇使用或關閉某一個系統，因此無從比對不同系統間性能的優劣。

記者使用「Cellular-z」和「北斗伴」兩個App比較接收北斗、GPS及GLONASS信號的情况，發現「Cellular-z」所能接收的衛星信號中，GPS數量最多達11個，北斗為9個，GLONASS為6個。而「北斗伴」捕捉北斗信號，相對而言就沒有接受GPS及GLONAS容易。