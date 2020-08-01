北斗開通 外交部：全球逾半國家使用 國產衛星導航系統用家逾億

全球四大衛星導航系統之一

北斗二號發射的20顆衛星中，目前仍有15顆提供服務，加上北斗三號的30顆衛星，整個北斗系統累計有45顆衛星可以在軌提供服務。此次完成組網的北斗三號系統，由24顆MEO衛星（地球中圓軌道衛星）、3顆IGSO衛星（傾斜地球同步軌道衛星）和3顆GEO衛星（地球靜止軌道衛星）組成，服務能力較北斗二號系統拓展10倍。最後一顆北斗系統第55顆GEO衛星6月23日發射後，經過近一個月的在軌測試、入網評估等工作，於近日正式入網。這意味着北斗全球衛星導航系統全面完成星座部署，可以提供全球高精度定位、導航、授時、短報文通信和國際搜救等服務。

習：體現「集中力量辦大事」優勢

北斗系統與美國的全球定位系統（GPS）、 歐盟伽利略系統（Galileo）和俄羅斯格羅納斯系統（GLONASS）構成全球四大衛星導航系統。央視引述航天科技集團五院、北斗三號衛星總設計師陳忠貴稱，在全球定位精度，導航系統的承諾是5至10米，實際上精度都為3至5米；在亞太地區，北斗實際測出來的精度水平是在1至3米。聯合國外空司近日就北斗三號導航系統開通發祝賀影片，肯定北斗系統對於推動全球經濟社會發展的作用，讚賞北斗系統在和平利用外太空、參與聯合國空間活動國際合作方面作出的巨大貢獻。

新華社報道，在昨日的北斗三號全球衛星導航系統建成暨開通儀式上，習近平表示，北斗三號全球衛星導航系統的建成開通，充分體現中國社會主義制度集中力量辦大事的政治優勢，對提升中國綜合國力、推動疫情防控常態化條件下中國經濟發展和民生改善、推動當前國際經濟形勢下我國對外開放、進一步增強民族自信心及努力實現「兩個100年」奮鬥目標，具有十分重要的意義。

東盟南亞東歐西亞非洲採用

外交部發言人汪文斌昨在外交部例行記者會形容昨日是讓中國人民深感驕傲和振奮的日子。他稱，北斗不僅服務中國，更是服務世界；並表示目前北斗系統服務已覆蓋200多個國家和地區，使用者突破一億，日服務達兩億次，全世界一半以上的國家都已開始使用北斗系統。在開通儀式播放的短片稱，北斗系統已在東盟、南亞、東歐、西亞和非洲應用。