北京聞風：港推遲立會選舉非中央主意 ／文：鍾鳴九

推遲屬「兩害取其輕」 報請中央合理

今次立法會選舉，既是修例風波以來首次立會選舉，也是港區國安法施行後首次選舉，亦是去年區議會選舉後的又一次重要選舉，加之新冠疫情和中美衝突升級的大背景，堪稱回歸以來最特殊的一次。特區政府決定推遲選舉前，需綜合考慮多種因素，包括非建制派團體主導的輿論壓力、外部勢力潛在反應、部分港人看法等，但重中之重仍是疫情防控。在本港單日確診病例破百已持續超過一周的嚴峻情况下，特區政府此舉應是最負責的選擇。

考慮因素眾多 防疫重中之重

有港人擔憂，推遲立會選舉是中央看到建制派區議會選舉不利後，授意特區政府而主動為之。有接近中央涉港澳事務高層的消息人士透露，特區政府此舉並非由中央要求作出，香港有多項相關法例授權特首和特區政府作此決定，但茲事體大，仍需報請中央同意。香港當務之急仍是加強防疫，中央有關部門和內地有關地方，將在提高核酸檢測能力、加快建設臨時隔離及治療中心等方面進一步加大對港支持力度。

南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵指出，特區政府決定推遲立會選舉於法有據，無論是立會條例、緊急情况規例條例，還是預防及控制疾病條例中，都有對特首及特區政府的賦權。香港政治體制屬行政主導，「雙首長制」要求特首對中央政府和香港特區負責，現階段疫情呈爆發趨勢且難以判斷持續時間，推遲立會選舉減免人員聚集是對港人健康和社會穩定負責。

內地專家稱便利境外港人投票

值得注意的是，今年來全球因疫情推遲選舉的情况已有近70例，其中不乏英法等西方國家的地方選舉，以及波蘭總統選舉，就連美國總統特朗普也提議推遲原定今年11月的總統選舉，香港推遲立法會選舉，也完全符合國際通例。

針對有聲音質疑推遲選舉有損港人行使選舉權，內地人權專家指出，這實際上是個別政治團體或政客擔憂自身選情生變而偷換概念。公民政治權利當然是重要人權，惟在疫情肆虐的大背景下，如何更好保障民眾生命、生存才是當下特區政府乃至全社會優先考慮的問題。而且推遲並非取消，港人屆時仍可依法行使選舉權，亦利於因疫情逗留香港境外的人士返港投票，客觀上保障了更多港人的權利。

文：鍾鳴九