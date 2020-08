指控虐待維人 美制裁新疆兵團

霍士新聞報道,蓬佩奧在出席國會聽證會時,將中共形容為「我們時代的核心威脅(the central threat of our times)」,並說美國對中國採取的強硬政策正在獲得國際社會的支持,「潮流正在轉向(Tide is turning)」。他以華為在歐洲市場受挫、多國南海聯合軍演、印度禁用中國應用程式等為例,表示「美國做好了帶頭對抗中共的準備」。不過蓬佩奧承認,由於中國的經濟實力,組建一個針對中國的國際聯盟是困難的。

蓬佩奧承認組抗中聯盟困難

蓬佩奧還表示,美國計劃採取措施應對中國新疆地區侵犯人權的問題。路透社昨日引述美國財政部消息指,美國周五對新疆生產建設兵團及兩名個人實施制裁,稱該集團虐待維吾爾人和其他穆斯林群體,將凍結在美全部資產。

外交部發言人汪文斌昨日在記者會回應蓬佩奧言論稱,其轉移視線、服務一己政治私利的用心昭然若揭,他形容「蓬佩奧之流出於冷戰思維和一己私利,試圖把國際社會綁上反共反華的戰車」,並強調無知、傲慢、短視甚至仇恨不能作為外交政策的基礎。

華駐外使館密集發聲反駁美方

而中國駐外使館,周四也頻頻發聲,駐美大使崔天凱發文表示,中國仍願本著善意和誠意發展中美關係。中國駐智利使館亦表示拒絕「新冷戰」,中國駐意大利大使館則發文駁斥美方無證據抹黑華為。中國駐印度大使孫衛東則繼續維繫與印關係,呼籲推動兩國關係重回健康穩定發展軌道。