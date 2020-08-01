胡和平調文旅部書記 劉國中接任陝西書記

「清華系」官員近年崛起

卸任文旅部黨組書記的雒樹剛已屆65歲的正部級退休年齡，預計他的文旅部長職務也將交出。57歲的胡和平畢業於北京清華大學和日本東京大學，是水利專家，早年長期在清華執教、任職，官至學校黨委書記，2013年空降浙江，2015年調往陝西，一年後升任省長，2017年再升書記。「清華系」官員近年在政壇崛起，中央政治局委員、中組部長陳希及北京市長陳吉寧均身居高位，陳希更是國家主席習近平的清華同窗，目前主掌人事大權，對胡和平多有提攜。

剛滿58歲的劉國中曾在家鄉黑龍江、四川、吉林3省及中華全國總工會歷練，2017年底調到陝西。55歲的趙一德在故鄉浙江工作30多年，習近平在該省任省長、書記期間，他是團省委書記及溫州市委副書記，之後逐步高升，2018年首次離省到河北。

肖亞慶任工業和信息部書記

另外，工業和信息部也進行「新老交替」，已滿65歲的部長苗圩卸任黨組書記，繼任人是60歲的肖亞慶。肖亞慶曾在國企工作27年，2009年出任國務院副秘書長，2016年擔任國資委主任，去年轉任國家市場監督管理總局局長。同日，擔任安徽省委副書記4年的信長星，首次以青海省委副書記、省政府黨組書記的身分亮相西寧，意味他將出任青海省長。