受賄逾7億 官方紀錄最高 陝西原書記判死緩 十九大後首人

趙正永當庭表示服從 不會上訴

新華社報道，法庭查明，2003年至2018年的15年間，趙正永利用擔任陝西省委常委、政法委書記、副省長、省委副書記、代省長、省長、省委書記等職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、企業經營、職務晉升、工作調動等事項上謀取利益，單獨或伙同其妻等人非法收受他人給予的財物，共計折合7.17億餘元，其中2.9億餘元尚未實際取得，屬於犯罪未遂。

法院：情節嚴重 對社會影響惡劣

天津市第一中級法院認為，趙正永的行為構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑑於其收受部分財物屬犯罪未遂，如實供述全部犯罪事實，認罪悔罪，贓款贓物均已查封、扣押、凍結在案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。同時，根據趙正永的犯罪事實和情節，決定在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

兩年後可減為終身監禁 不得減刑假釋

2015年8月，全國人大常委會通過《刑法修正案（九）》，新設終身監禁制度，對於犯貪污、受賄罪被判死緩者，法院可根據犯罪情節等情况，同時決定在其死緩期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。中紀委網站曾指出，此舉針對那些判處死刑立即執行過重，判處一般死緩又偏輕的重大貪污受賄罪犯，用制度封堵了他們提前出獄的可能，防止其透過減刑等途徑導致服刑期過短的情形發生，釋放出依法懲治腐敗的清晰信號。

69歲的趙正永是安徽馬鞍山人，早年一直在家鄉任職，2001年調到陝西，2010年升為省長，2012年底接替現中紀委書記、當時躋身中央政治局委員的趙樂際做省委書記，2016年到全國人大出任閒職，兩年後退休，但去年1月宣告落馬，今年1月被開除黨籍。中紀委通報稱，趙正永是政治問題和經濟問題交織的腐敗典型。本報曾報道，趙正永涉及秦嶺別墅僭建案及「千億礦權案」，國家主席習近平在2014年5月到2018年7月間前後6次就秦嶺別墅作出批示，趙正永遲遲不作為，甚至上報虛假資料，企圖蒙混過關。

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