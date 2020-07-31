審查TikTok 美將交建議

路透社報道，CFIUS的調查可能與TikTok母公司「字節跳動」在2017年以10億美元收購TikTok前身Musical.ly有關，美國政府擔心TikTok會將用戶上傳的短片數據傳送給中國政府，以及成為北京的宣傳工具。CFIUS有權強制字節跳動撤銷上述交易，或採取其他措施來減低國家安全威脅。一名TikTok代表表示公司會努力開發一流的安全基礎架構及提升使用體驗的安全。

發改委晤美商界：歡迎來華投資

另一邊廂，國家發改委網站29日發消息稱，該委副主任寧吉喆上周一（20日）與美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）和會員企業代表舉行視像座談會，表示歡迎美資企業繼續擴大在華投資，實現互利合作。與會者包括美國農業副產品公司ADM、思科、埃克森美孚、聯邦快遞、華納兄弟、艾柯斯科能源和資源、通用汽車、百事公司等企業代表。他們表示，美國工商界高度重視中國市場，看好中國經濟發展前景，歡迎中國政府出台一系列改革開放舉措。