美媒：華府擬大削中國外交官人數 指中方人員涉間諜活動

《華盛頓時報》報道，據國務院高級官員稱，中美互關領館後，雙方上周起就平等外交問題進行協商。美方希望到8月份，其外交官能獲得「對等」的待遇及駐外人數。相關消息預計會在本周正式宣布。該名官員表示，上述舉措部分目的是減輕聯邦調查局（FBI）反情報人員的負擔，並稱近幾個月來，該局已專門派出2000名特工抓捕中國間諜及其代理人。FBI局長克里斯托弗·雷（Christopher A. Wray）最近更表示，該局平均每10個小時就啟動一個與中國有關的新案件。另一原因還在於中國本月拒絕允許因新冠疫情撤離的數十名美國外交官重返崗位，因中美無法在檢疫方面達成共識。

外交部反駁不對等 指美方人員較多

報道稱，暫不清楚中國駐美外交官人數，不過美國國務院最近一份清單顯示，中國駐華盛頓大使館有245名外交官，此外，中國駐美領館還包括紐約、三藩市、洛杉磯、芝加哥及剛於上周撤出的休斯頓。美國駐中國使領館則有6個，分別位於北京、上海、瀋陽、武漢、廣州，以及本周關閉的駐成都總領館，另外還有駐港澳總領館。報道指相信美國駐華外交官人數超過200人。

中國外交部日前反駁美方有關外交待遇不對等的說法時稱，「就中美駐對方國家使領館數量和外交領事人員數量而言，美方遠多於中方」，且「據媒體報道，僅美駐港澳總領館工作人員就達1000多人」。中方也否認未為美國外交官返華提供便利，指美國駐武漢總領館部分外交人員6月已返回武漢，且美方人員也接受中方有關檢疫安排。

議員提法案 阻被逐人員獲簽證

美國之音報道，參議院情報委員會代理主席魯比奧（Marco Rubio）和共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）等人周二（28日）提出新法案「保護美國防範間諜法」（Protecting America from Spies Act），將允許美國國務院拒絕向任何因間諜或竊取知識產權指控而被驅逐的個人發放簽證。該法案已於本周發送給美國參議院司法委員會。

根據美國現行《移民和歸化法》法律，因被指控間諜或知識產權竊盜而被美國驅逐出境的中國官員或個人有權立即重新申請美國簽證。新法案將確保有關被驅逐人員及其配偶子女，在5年內都無法取得簽證。

（中美角力）