著《平安經》 公安副廳長作深刻檢查

中新社報道，《平安經》全書以地名、行業、歲數、身體部位等一一加上「平安」二字寫成，被稱為「奇書」。公開資料顯示，57歲的賀電擁有法學和書法學兩個博士學位，還是博士研究生導師，曾出版30部著作、50多篇論文，多次獲獎，也有諸多社會兼職。

出版社稱會配合調查

吉林省委前日決定成立聯合調查組後，吉林省公安廳黨委立即召開民主生活會，黨委成員一致表示，堅決擁護省委決定，全力配合調查組工作，盡快查清事實，賀電作了深刻檢查，其他人也開展批評和自我批評。群眾出版社昨發聲明稱，《平安經》對社會造成不良影響，會配合有關部門調查工作，嚴肅查處違規行為，依法依紀追究相關責任人。

聯合調查組是為了回應民眾對《平安經》出版的各種疑問，包括該書內容如此無聊可笑，是否經過嚴格的出版審批程序；作者身為廳級幹部，出書屬於個人行為還是官方行為；定價299元人民幣的高價背後是誰在購買，其中有否利益輸送嫌疑。