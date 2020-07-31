10月開五中全會 首提經濟發展須「更安全」

新華社報道，中央政治局會議表示，推動「十四五」時期經濟社會發展，必須把新發展理念貫穿發展全過程和各領域，實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展，必須加強前瞻思考、全局謀劃、戰略布局、整體推進，實現發展規模、速度、質量、結構、效益、安全相統一。其中兩處「安全」都是相關表述中首次加入。

習稱任何國家難阻民族復興

會議表示，當前經濟形勢仍然複雜嚴峻，不穩定、不確定較大，中國遇到的很多問題是中長期的，必須從持久戰的角度加以認識，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，建立疫情防控和經濟社會發展工作中長期協調機制，堅持結構調整的戰略方向，更多依靠科技創新，完善宏觀調控跨週期設計和調節，實現穩增長和防風險長期均衡。

另外，中共中央周二（28日）在中南海召開黨外人士座談會，習近平在講話中強調，有堅強決心、堅定意志、堅實國力應對挑戰，有足夠的底氣、能力、智慧戰勝各種風險考驗，任何國家、任何人都不能阻擋中華民族實現偉大復興的歷史步伐。