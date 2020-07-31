曾與陳水扁情同父子 陳連任後反目成仇

不滿扁宋會 前年始破冰

中央社報道，李登輝曾勉勵因台北市長連任失利的陳水扁，2001年陳出書稱讚李登輝是台灣民主改革之父，自己則自詡「台灣之子」。2004年陳爭取連任，李登輝擔任總召集人的台灣正名運動聯盟曾為其助選。陳連任總統後，兩人關係生變。李登輝不滿陳與宋楚瑜見面，批評他「頭殼壞掉」；陳則稱「不要認為我像他兒子一樣，就把我當成他兒子」，兩人決裂。至2018年1月16日，陳水扁北上翠山莊向李登輝祝壽，才告破冰。

至於馬英九，雖李登輝1998年曾支持其選台北市長，稱馬為「新台灣人」，但兩人政治主張南轅北轍，最終結怨。李登輝公開質疑馬英九「這樣的人有資格做台灣的總統嗎」，又在2008、2012年總統選舉時，公開支持民進黨的謝長廷和蔡英文。而馬卻始終打尊李牌，總統任內每年都到翠山莊向李請益。

《聯合報》稱李登輝曾欽點連戰、宋楚瑜接班，但2000年選總統，宋被他逼走，連戰也因被認為背離本土化路線，兩人嫌隙漸生，最後因棄連保扁甚囂塵上，李連關係在大選後也決裂。後在2012年大選前，宋楚瑜因「打馬」才和李登輝重新聯手。連戰則在2013年1月的一個公開場合上，主動向李登輝致意寒暄，成為自2004年決裂後首度同場。