裂解國民黨 從一黨獨大走到政黨輪替

【明報專訊】李登輝於1946年成為台灣中共地下黨員，後因厭倦權鬥而退黨。1971年，他加入國民黨。不過，後來在其執政期間，他帶領台灣走向民主化和本土化的同時，也種下國民黨分裂、民進黨崛起的種子。李登輝曾在著作《餘生》中透露，他加入國民黨，是因「最危險的地方也是最安全的地方」。