提出「兩國論」 台前總統李登輝病逝 享年97歲 蔡英文：對台灣民主貢獻無可取代

榮總醫院昨晚證實李登輝離世消息。晚上11時，遺體由病房移至醫院後方懷遠堂暫存。院方表示，李登輝自2月入院迄今174天，由於高齡並有多重慢性疾病，抵抗力弱，在住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，最終救治無效辭世。

2月入院 抵抗力弱反覆感染

李在彌留期間一直有親人陪伴左右，綜合台媒報道，94歲高齡的李登輝夫人曾文惠連續兩天在他人攙扶下到醫院探視。昨晨消息稱李登輝嚴重腎衰竭，曾文惠亦在午間赴院，至傍晚6時離開，晚間7時許再到醫院，直到深夜11時20分才回翠山莊。主治醫生林永煬表示，李登輝與家屬之間關係非常緊密，即使身體虛弱，仍能以眼神與他們交流。

台灣總統府昨晚發布新聞稿表達「最深的哀悼與不捨」，稱李登輝在台灣民主歷程上的貢獻無可取代，他的離世是台灣莫大損失。蔡英文也在facebook表示已與其家屬通話，將全力協助辦理治喪，務使儀典哀榮隆重。

內地報道稱「病亡」

新華社、《人民日報》等大陸官媒第一時間發布李登輝逝世消息，迅速成為社交平台熱搜，官方則未有表態。《環球時報》總編輯胡錫進發布微博稱，一個曾經在重要關頭推動台灣「去中國化」的關鍵政客「一定會在中國歷史上遺臭萬年」。《聯合報》報道，內地傳媒均用「病亡」一詞，介於報道蔣介石的「病死」和蔣經國的「逝世」之間。

1988年台灣總統蔣經國逝世，時任副總統李登輝繼任總統及國民黨主席，任內推動台灣民主化。支持者稱李登輝為「台灣之父」，反對者則稱他「台獨教父」，認為其政策導致兩岸關係緊張，並使國民黨在2000年失政權。

1995年，李登輝赴美在母校康乃爾大學發表「中華民國在台灣」講話，被視為開啟台灣主權獨立宣示。導致當年7月第三次台海危機爆發，大陸向台灣外海試射導彈，軍事衝突一觸即發，美國緊急調動兩個航母戰鬥群進入台海。次年，李登輝高票當選首任民選總統。

訪美稱「中華民國在台灣」

李登輝在1999年總統任期尾聲時接受「德國之聲」專訪，表示台灣和大陸是「特殊的國與國關係」，掀起兩岸政治風暴。海協會會長汪道涵訪台計劃被取消，兩岸交流停擺。李登輝後稱，當年提出「兩國論」是因為根據情報判斷，時任大陸領導人江澤民試圖「單方面」向國際宣布兩岸政治和談即將開啟。

2000年卸任後，李登輝多次進出醫院，心臟數年間裝入十多隻血管支架，2018年跌倒就醫後鮮少公開露面。其最後一次露面是蔡英文今年1月14日勝選後拜訪，2月即因喝牛奶嗆到引發肺炎住院，其間屢次傳出逝世消息。

明報記者

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