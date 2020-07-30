川三星堆出土最古老「龍鳳呈祥」陶器

三星堆遺址位於四川廣漢市的南興鎮三星村，總面積12平方公里，是目前國內最大古蜀文化遺址，也是古蜀王國的早期都城。新華社報道，「聯合遺址」位於南距三星堆古城遺址約8公里。

從去年10月開始，四川省文物考古研究院、德陽市文物考古研究所和廣漢市文物管理所對聯合遺址進行搶救性考古發掘，計劃發掘面積7000平方米。截至今年6月底，已完成發掘面積4500平方米。

上溯新石器時期 遺蹟數千計

報道稱，考古人員發現了極其豐富的新石器、商周、秦漢、魏晉、唐宋和明清時期的遺存，其中有各個時期的灰坑、墓葬、窯址等遺蹟數以千計，同時出土大量的陶器、瓷器、石器等，包括目前出現中國最早「龍鳳呈祥」圖案的晚商時期陰線刻龍鳳組合紋陶器、流行於戰國時代巴蜀和長江三峽地區的陶製盛食器「高柄豆」、鏤空圈足豆(盤)、小平底罐等，目前發掘工作仍在進行中。

四川省文物考古研究院副研究員辛中華表示，聯合遺址涵蓋桂圓橋、寶墩、三星堆、十二橋4個文化因素，是三星堆周邊首次發現有着完整古蜀文明序列的遺址；他認為，今次發現對研究古蜀文明的起源、發展和演變有重要意義。