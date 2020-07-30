內地知名法學家 委託律師跟進 許章潤否認嫖娼或告警

就處罰提出行政復議

本月6日，許章潤被指嫖娼並遭行政拘留。拘留期滿並結束隔離後，許章潤周二（28日）在北京與莫少平律師事務所的莫少平、尚寶軍及前律師浦志強會面。尚寶軍對本報表示，已接受許章潤委託，將在適當時對成都警方的行政處罰提出行政復議（即不服司法行政機關的具體行政行為，而向復議機關提出要求撤銷或變更具體行政行為的請求），亦不排除提出訴訟。

尚寶軍表示，許章潤完全否認警方的嫖娼說法，認為完全是誣陷。去年12月，許章潤與北京大學法律學者賀衛方、張千帆等人到四川成都出席一個交流會，成都公安局青羊分局認為在此期間許章潤涉嫌嫖娼。成都警方本月9日在微博發出一則警情通報，稱上月破獲一宗自去年開始的組織賣淫案，點名的涉案者包括「許××」，知情人指，這是指許章潤。

被清華開除 未尋求法律幫助

許章潤在京被行政拘留期間，清華大學7月15日發出文件稱，許章潤因為嫖娼受到公安行政處罰，同時查明他多次發表文章，違反「新時代高校教師職業行為十項準則」。文件表示，經校方在7月10日師德建設委員會主任會議通過，給予許章潤開除處分，許可於30日內向主管部門申請覆核。

許章潤早前接受港媒採訪時稱，清華以「道德敗壞」為由革除自己教職和開除公職，不過他不會就此追究校方，會承受一切懲罰。昨日，許暫未回覆本報查詢。尚寶軍則對本報稱，許尚未就清華大學的內部事務尋求法律幫助，但如有需要，律師願意協助。

許章潤現年57歲，生於安徽省廬江縣，擁有法學博士學位。自2000年起，許一直在清華法學院任教，並就中國社會存在的各種問題公開發言，也曾在已被當局取締的「自由派民間智庫」天則經濟研究所擔任特約研究員。2018年，許章潤撰文批評國家主席習近平取消國家主席任期制度，被清華暫停教學和學術工作。今年5月他又發表文章，分析內地在新冠疫情下暴露的問題，呼籲改革政治制度。

明報記者