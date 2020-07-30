李登輝「狀况不佳」 醫院稱年事高隨時有變

李登輝所在的台北榮民總醫院，昨日有大批記者守候。綜合台媒報道，蔡英文、賴清德及行政院長蘇貞昌昨日上午9時半到醫院探望，逗留約40分鐘。蔡英文下午表示為李登輝祈福，並持續關心他的健康。李登輝辦公室則發出聲明，表示有關病情由榮總以新聞稿對外公開。

蔡英文急探 94歲妻現身醫院

院方昨日上午接受中央社訪問時表示，李登輝身體狀况確實不理想，但仍在醫院接受治療，還不到外界傳聞的程度，有狀况會向社會大眾說明。院內知情人士透露，李登輝年事已高，狀况隨時可能有變動，醫療團隊能多次穩定病情，已經盡了最大努力。

94歲的李夫人曾文惠昨日上午11時許也在看護與隨扈攙扶下到醫院探視。親友下午亦陸續前往榮總，包括李的孫女巧巧。知情者稱，曾文惠坐在病牀邊輕輕摸着李登輝的手背，希望透過肢體接觸刺激他反應。曾文惠至傍晚6時才離開。

2月嗆奶致肺浸潤 住院至今

李登輝上次公開露面是今年1月14日，當時剛獲連任的蔡英文和時任總統府秘書長陳菊一同前往翠山莊向他拜年。蔡稱李登輝精神很好。直至2月，李登輝因在住所喝牛奶不小心被嗆到導致肺部浸潤，被送往榮總，住院至今。期間不時傳出李登輝病情惡化及逝世等消息，前晚傳言再起，並稱已於晚間9時拔管病逝消息。台聯黨昨天凌晨澄清，李登輝仍在醫院治療。

1988年台灣總統蔣經國逝世後，時任副總統的李登輝繼任總統及國民黨黨主席，任內推動台灣民主化，並在1996年首屆直選中獲得連任。當時選前曾爆發第三次台海危機。支持者稱李登輝為「台灣之父」，反對者則稱他「台獨教父」，認為其政策導致兩岸關係緊張，並使國民黨在2000年失去政權。