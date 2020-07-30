外交部發長文 駁美關華領館「十謊言」 指誣衊竊疫苗及間諜活動 斥密會「港獨」分子

美國政府21日突然要求中方關閉駐休斯敦總領館，24日就閉館舉行新聞簡報會，國務院及司法部高級官員在會上提到，中國駐休斯敦總領館涉及竊取知識產權、資助欺詐、間諜活動、追捕異見人士等行為愈發激進，超出美政府接受範圍，威脅美國國家安全，故決定閉館。外交部在《美國就單方面要求中方關閉駐休斯敦總領館散布的謊言與事實真相》中，將上述簡報會內容及近期其他場合中的部分美方說法歸納為「十大謊言」，逐一駁斥。

稱疫苗技術領先 不需竊美成果

文章開篇稱，美方「為其錯誤決定編造借口、散布謊言」，在短短幾日之內就拋出多個版本的說辭，中方「有必要把美方謬論和實際情况列舉出來，以正本清源」。對於美方最初聲稱閉館是為保護美知識產權和美公民私人信息，又指摘中國竊取新冠肺炎疫苗研發成果，文章指美方從未拿出確鑿證據，並稱中國是全球創新大國和知識產權大國，在新冠疫苗研發方面處於領先地位，毫無理由竊取美方相關知識產權。

對中國駐休斯敦總領館被指從事顛覆行為，是中共在美龐大間諜和影響力活動網的核心節點，文章表示，該領館自開設以來一直遵守國際法和美當地法律，致力於促進中美友好，不存在美方「臆造的間諜活動和意識形態宣傳」，強調「滲透、干涉從來不是中國外交的基因和傳統」；文章亦表示，該領館的人員構成和數量對美方是公開的，美方說法「有違外交常識，十分荒謬」。文章並反指美駐華使領館部分人員從事與其身分不符活動，損害中國安全，如美駐港總領館在反修例風波期間密會「港獨」分子，討論美企圖制裁香港等事宜，插手香港事務。

被指逼異見者返國 華稱捕嫌犯

對於美方指摘中國駐休斯敦總領館通過「獵狐行動」威脅異見分子和難民回國，文章稱事實並非如此，中國針對的是外逃嫌犯，批評美方將嫌犯視為異見分子和難民顛倒黑白，甘當避罪天堂。

美方簡報會提到，因駐澳洲的中國總領館曾在校園公開批評香港泛民，支持帶民族主義色彩反制活動，相信中國使領館也在美國校園內安插眼線，向留學生宣傳。文章反駁，美方所謂「中方支持的反制活動」是廣大中國留學生自發的理性愛國行為，是行使言論自由，反而美方「有意縱容個別亂港分子在美國校園中的反中亂港行為」。

（綜合報道）

（中美角力）

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