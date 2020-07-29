加拒公開孟被捕文件 北京嚴正交涉

加稱公布會危及國安

路透社報道，孟晚舟的代表律師在法庭辯稱，加情報機構提供的有關孟晚舟於2018年12月被捕的經刪減文件應予公布。加安全情報局（CSIS）在日期為2018年12月1日的經刪減文件中稱，當時接到美國聯邦調查局（FBI）通知，計劃在孟當日稍晚抵達溫哥華國際機場時將其逮捕。加司法部長的代表律師已公布其中部分文件，但對其他文件宣稱享有保密特權，若公布未刪減文件將危及國家安全。孟的律師稱，國家安全理由不應限制這些文件的公布。

有關本案的閉門特別聽證會將於周四在聯邦法庭繼續舉行，其間代表加拿大政府的律師將提交經過刪減的文件，由法庭批准的孟晚舟法律團隊一名代表審閱，以協助法庭決定是否公開完整文件。

在昨日外交部例行新聞發布會上，發言人汪文斌表示，對加方拒絕向孟晚舟的律師披露必要案件信息表示關切，已就此向加方提出嚴正交涉。他又反問，不知道這種通過隱瞞信息干擾司法案件，是不是就是加方所謂的「司法公正」？