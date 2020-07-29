俄專家：美勢對華施新一輪制裁

斷領事關係 須保護領館

中國駐休斯敦總領事館上周五關閉後，美方人員從後門破門而入，引起中方嚴厲批評。外交部稱，外交領事館舍是中國國家財產，根據《維也納領事關係公約》和《中美領事條約》，美方不得侵犯。依《維也納領事關係公約》第27條規定，遇兩國斷絕領事關係或領館暫時或長期停閉，接受國應尊重並保護領館館舍以及領館財產與領館檔案，縱有武裝衝突情事，亦應如此辦理。第31條規定，領館館舍不得侵犯，接受國官吏非經領館館長或其指定人員或派遣國使館館長同意，不得進入領館館舍中專供領館工作之用之部分。

依照外交慣例，除非經兩國協商，接受國不得強行闖入派遣國使領館。

對於美方的行為，中方要求美方關閉駐成都總領館並對其實行接管。外交部表示，這是對美方關閉中國駐休斯敦總領館，並強行進入其館舍這一無理行徑的正當和必要反應。