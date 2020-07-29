匿三藩市華領館逾月 唐娟涉簽證欺詐出庭

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）等報道，受新冠疫情影響，唐娟（Tang Juan，音譯）案由美國加州東區聯邦法院法官巴恩斯（Deborah Barnes）27日下午以視像形式審理。在10多分鐘的庭審中，唐娟不發一言，全由律師代為回答。由於律師爭取更多時間了解案件，法官擇定下一次庭審時間為8月10日，但要求唐娟繼續被關押。律師正在為爭取允許唐娟保釋出庭做準備。

官：唐有逃跑危險 續押監獄

現年37歲的唐娟，於2019年12月底赴加州大學戴維斯分校研究癌症。根據美國司法部上周公布的起訴書，唐在去年10月申請美國訪問學者「J-1」簽證時作出虛假陳述，沒有上報其軍人身分。

美國聯邦調查局（FBI）今年6月20日約談唐娟，她再次否認自己是軍方人員。不過，FBI調查找到唐穿著軍裝的照片，以及她隸屬中國空軍第四軍醫大學的證據。6月26日，FBI起訴唐娟並發出拘捕令，但隨即發現唐娟躲進中國駐三藩市總領館，至上周四晚才將其逮捕，現關押在薩克拉門托縣監獄。美方並未透露關於唐娟被捕的細節，但指出唐不享有外交豁免權。

最高囚10年 FBI續查「懷疑者」

此前，美方還拘捕了另外3名同涉簽證欺詐的中國學者。3人分別是在加州大學三藩市分校從事心血管研究的王欣（Wang Xin，音譯）、在史丹福大學研究腦疾病的宋琛（Song Chen，音譯），以及印第安納大學機器學和人工智能專業研究生趙凱凱（Zhao Kaikai，音譯）。

美司法部稱王和宋分別與軍醫大學和北京空軍總醫院有關係，趙則隱瞞在中國國防科技大學的任職經歷及曾就讀解放軍空軍航空大學。若唐娟和這3人被定罪，可能面臨最高10年監禁及25萬美元（約194萬港元）罰款。司法部並表示，FBI近期也已在全美逾25個城市，約談更多涉嫌未申報與中國軍方關係的簽證持有人。

曾在美國陸軍傳染病醫學研究所任職的前陸軍預備役上校塞林（Lawrence Sellin）25日在國家安全公民委員會網站刊文表示，對中共軍方可能已經滲透美國醫學領域感到擔憂，呼籲美國政府啟動對中美醫學交流展開大規模調查。