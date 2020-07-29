吉副公安廳長《平安經》百撘造句惹議

根據網民的圖片，《平安經》在「中國公眾場所平安」章節中，列舉了北京首都國際機場、上海浦東國際機場等14個機場，北京火車站等13個火車站，上海港等13個港口，在後面加上「平安」二字。書中包括多種情况的「平安」，如「眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安，身平安，意平安」，「初生平安，滿月平安，百天平安，1歲平安」等。滿篇「平安」讓網民難以理解，「新浪讀書」以「不要臉。不要臉。不要臉」評價。

澎湃新聞報道，吉林省應急管理廳微信公眾號曾發布作者為張詠的「拜讀《平安經》感言」，稱「《平安經》作為跨國傳世的經類大作力作，是歷代和當代僅見的首部平安經書，由人民出版社和群眾出版社聯合出版發行」。《吉林日報》也報道了一場《平安經》公益朗誦活動研討會」，並被吉林省政府新聞辦公室轉載。

不過，吉林省公安廳人員昨稱，《平安經》是賀電業餘時間的個人行為，因工作繁忙等原因，他暫不受訪。人民出版社微博則發聲明，稱從未出版《平安經》一書，也未同意與任何單位聯合出版該書。對於假冒該社名義出版該書的行為及其相關責任人，保留追究法律責任權利。