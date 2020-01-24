印度再審查275款中國背景App

印度《經濟時報》引述知情人士指出，印度政府已草擬審查清單，包括騰訊（0700）旗下手機遊戲「絕地求生」（PUBG）、小米（1810）短片平台Zili、阿里巴巴（9988）電商平台「全球速賣通」、字節跳動音樂軟件Resso和相機應用ULike等，但尚未決定禁用哪些App。印度內政部一名官員拒絕回應該清單，但稱正在審查更多的中國App及其資金來源。

駐印大使稱損企業權益 揚言反擊

中國駐印大使館發言人嵇蓉昨就微信被迫限制其在印度用戶中發送與接收消息回應稱，印度政府封禁59款中國背景手機應用程式，嚴重損害中國企業合法權益，中方已就此向印方提出嚴正交涉，並要求印方糾正錯誤做法。嵇蓉重申，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上開展對外合作，印政府有責任根據市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益；強調中方也將採取必要措施，維護中國企業的合法權益。

北京：兩國密集溝通 邊境局勢緩和

此外，中國外交部發言人汪文斌昨在記者會上表示，近期中印透過軍事和外交渠道密集溝通，已舉行4輪軍長級會談、3次邊境事務磋商和協調工作的機制會議，兩國一線的邊防部隊已在大多數地點實現脫離接觸，局勢繼續朝緩和、降溫的方向發展。汪說，目前中印正積極籌備第5輪軍長級會談，研究解決現地的剩餘問題。