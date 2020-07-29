吳勝利被要求配合調查 審計「打開缺口」

料已掌握需進一步查證的信息

依之前在北京市海淀區公主墳海軍總部張貼的「軍隊審計公告」，針對吳勝利在職期間的審計時間為6月上旬至7月中旬。消息人士向本報透露，本月21日軍委審計署赴海軍審計組剛剛宣布結束對吳勝利的審計工作後，吳勝利便被要求配合調查不得離京。另有軍方人士對本報表示，「被審計者」在審計工作結束後，立即被要求配合調查，「一般而言意味着相關審計工作已被打開了缺口。」

軍方人士所指的「打開缺口」，即是指在審計期間，審計組掌握了需要進一步查證的當事人信息，而這些信息或者來自於審計梳理，亦有可能來自於舉報。不過，消息人士和軍方人士都未透露關於吳勝利被要求配合調查的進一步相關信息，以及吳勝利被要求配合調查的地點。

舉報信息收集不局限海軍內部

而本次為期一個多月的審計期內，軍委審計署赴海軍審計組共公布兩個舉報電話，及4個專用舉報信箱。這些信箱被分別放置在海軍地面作戰指揮中心一層大廳西側、海軍黃樓主樓2層至3層樓梯東側、海軍原第三幼兒園大門西側，以及海軍裝備部北樓戰士宿舍樓東側。值得注意的是，放置4個舉報信箱位置，雖然都位於海軍大院和附屬建築區，但「海軍原第三幼兒園」並不屬於軍事管理區。即針對吳勝利的舉報信息的收集對象，並不僅僅局限於海軍系統內部，可能還涉及到非軍方層面。

昨日本報記者走訪位於公主墳的解放軍海軍總部，因疫情影響各軍事管理區均戒備森嚴。但此前張貼「軍隊審計公告」和放置舉報信箱的「海軍原第三幼兒園」外卻一片平靜，在幼稚園西側的公告欄中，相關「軍隊審計公告」已被撤除，舉報信箱也不知蹤影。

明報記者