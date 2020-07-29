內地日增68確診 大連疫擴5省市 1男確診逾千接觸者 福州進戰時狀態

國家衛健委昨日通報，內地周一（27日）新增68宗新冠病毒確診個案，再創3月初以來最大單日增幅。新增個案中64宗是本地感染，烏魯木齊佔57宗、遼寧大連有6宗，北京1宗，為大連關聯病例。大連此輪疫情5天內已擴散至遼寧、吉林、黑龍江、福建、北京5地。福建福州市自大連輸入的1例無症狀感染者為43歲男性，確診前曾在當地活動近一周時間，其間乘坐巴士前往多地，有上千名接觸者。福州市應急指揮部已要求各縣區進入戰時狀態，全力阻斷疫情擴散。北京天通苑亦因有1例關聯確診，將小區提升響應級別並封閉管理，為600名居民檢測核酸。

大連免費檢測 關閉文娛宗教場所

大連此輪疫情的多數確診病例與「凱洋海鮮公司」相關。該公司一名員工22日染疫，至今大連累計確診本土新冠病例44例，32人為凱洋海鮮公司員工及家屬，4人為凱洋海鮮公司員工及其家屬的密切接觸者，8人為大連灣街道居民。

疫情發生後，凱洋海鮮23日發出暫停營業公告，淘寶上的旗艦店產品均已下架。公司抖音號25日晚表示，海產品由正規渠道進口。有員工表示，公司員工都不知道是從哪裏感染，要等待專家組分析毒株結果。吉林四平近日亦新增兩宗自大連輸入的確診病例，當地疫情防控指揮部要求停止採購、銷售進口海產品和大連海產品，對所有海產品和從業員採樣檢測。

大連26日起全市展開免費核酸檢測，計劃4天內完成，截至27日累計採樣296萬份，佔全市人口約一半。當地昨日宣布暫停全市空間相對密閉、容易形成較長時間人群逗留、聚集和密切接觸的經營場所營業，包括戲院、棋牌室、圖書館、博物館、社區活動場所、KTV、宗教場所等。餐館婚宴、生日宴等聚集宴會活動也被停止，消費者進店前需出示健康碼和「國務院行程卡」，測量體溫並登記。

新疆兩周400人中招 烏市建方艙

另一疫情爆發地烏魯木齊，6宗確診病例和無症狀感染者昨日痊癒出院，是當地此輪疫情首批出院的患者。截至27日，新疆現有確診病例235例，無症狀感染者165例，意味當地新冠肺炎患者在兩周內激增至400人，大多數患者都在烏魯木齊市。

有當地網民在微博透露，烏魯木齊已開始興建方艙醫院。據「天山網」報道，新疆自治區政府26日召開疫情防控發布會表示，將組建新冠肺炎醫療救治定點醫院，全力開展救治工作。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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