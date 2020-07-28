內地61宗新例 官方警告疫情未完

本土病例57宗 烏魯木齊佔41

據新疆衛健委通報，新疆新增病例均在烏魯木齊市。目前，新疆累計確診病例178宗，其中烏魯木齊市176宗、喀什1宗，建設兵團1宗。新疆自治區新冠肺炎醫療救治定點醫院副院長陸晨表示，這次烏魯木齊市疫情收治患者情况較前期相比，輕症或無症狀感染者偏多，病者亦以年輕病人居多。

另據遼寧省衛健委消息，該省新增14宗本土病例，均為大連市報告的無症狀感染者轉為確診病例；截至26日，遼寧仍有確診病例203宗（含境外輸入33宗）。吉林新增的2宗確診病例，均為大連凱洋世界海鮮股份有限公司的員工。

大連22日發現首名染疫確診病例，是在凱洋世界海鮮公司任職的男性員工，隨後疫情向外擴散至遼寧的鞍山市，和黑龍江的鶴崗市、綏化市轄下海倫市等地。大連市26日起全面開展大規模人群篩查工作，目前已採樣168萬人。

大連大篩查 客運線全停

為阻斷疫情傳播和擴散的渠道，該市停運了通往北三市（普蘭店、瓦房店、莊河）的全部99條客運線，乘坐長途客車必須出示7日內核酸檢測結果陰性證明；的士、網約車禁止跨區域運營。

（綜合報道）

（抗疫新階段）