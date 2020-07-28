長江今年最大洪峰襲重慶 三峽水庫入庫流量暴增

人民網報道，受強降雨影響，長江上游岷江、嘉陵江及長江上游幹流、三峽區間來水明顯增加，三峽水庫入庫流量快速上漲至每秒5萬立方米，「長江2020年第3號洪水」在長江上游形成。

重慶市水文監測總站消息，重慶7條次中小河流水位超出警戒線，昨日上午8時，長江寸灘站水位180.85米，超過警戒水位0.35米，正在上漲的江水漫過江邊堤岸上的「180.5米」標記。這是今年以來該水文站首次出現超警戒水位，也標誌着長江上游今年以來最大洪水過境重慶主城。

磁器口古鎮數十店舖淹沒

新華社報道，位於嘉陵江邊的重慶磁器口古鎮昨晨10時的水位達到184.07米，超出警戒水位3米多，臨江地勢最低的數十家商舖已被淹沒。古鎮管委會應急辦主任趙家平說，管委會已啟動應急響應，在洪水到來前安排臨近區域的商戶和居民提前撤離。在長江、嘉陵江交匯的朝天門水域，上午11時，江水已經淹沒重慶地標建築朝天門180平台，水位達到朝天門門洞中部。當局在濱江路段入口拉起警戒線，並勸離前往當地的市民。

長江幹線禁航 兩江觀光船停運

另據中新社報道，緊靠長江的重慶菜園壩建材市場和水果市場，已被不斷上漲的江水淹沒，水深達到店舖一層。濱江路行道樹已被淹入水中，只有樹冠露出水面。

為確保通航安全，海事部門26日發布水上交通安全橙色預警並實施臨時交通管制，禁止所有船舶在長江幹線航行，重慶「兩江遊」觀光輪船和往來於長江、嘉陵江兩江四岸的渡輪也暫時停航。

針對洪峰過境，重慶市應急局發布江河洪水Ⅲ級預警、啟動防汛Ⅳ級應急響應，要求各區縣以及市防指有關成員單位高度關注雨水情况，尤其是長江、嘉陵江、烏江漲水變化，加強巡查值守，疏散轉移受威脅區域民眾；昨日亦派出11個工作組應對洪峰過境檢查督導工作。