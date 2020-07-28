專訪：岳剛：宣揚抗美援朝精神 增強反美底氣

不再韜光養晦 爭取自身利益

岳剛認為，改革開放數十年來，中國經濟、政治、軍事均迎來長足發展，使得美國認為中國已成為美國潛在的頭號競爭者，美方認為中國會挑戰美國在國際上的地位，於是對中國進行全方面的打壓。「但是在這種情况下，中國如果再採取之前韜光養晦的做法，面對美國的霸凌選擇忍氣吞聲，已經不行了。」岳剛認為，當美國認為中國國力已經形成對美國世界霸主地位形成了全面挑戰時，中國面對美國的全面打壓根本無從躲閃。他稱目前中美之間合作仍然是主流，但為爭取自身利益的鬥爭也是必要的，「所以我們需要鬥爭，以鬥爭求團結，團結存；以妥協求團結，團結亡」。岳剛說，鬥爭動員需要精神支撐來增強底氣，70年前中國抗美援朝便是對美鬥爭的一種精神財富，「我們要不畏強暴，不再忍氣吞聲」。

70年前志願軍所面對的是16國組成的聯合國軍，岳剛認為，中國官方此次宣揚抗美援朝，所針對的目標仍然以美國為主。「因為隨着中國國際地位的提升，美國很難拉起一個真正的盟友集團對中國進行制裁。」他舉例稱，2018年時美國驅逐俄羅斯外交官並關閉俄駐美西雅圖領館，隨後有19個國家接連驅逐了俄羅斯外交官。而目前中美的外交戰上，到目前也沒有一個國家跟着美國關閉中國使領館，或者對中國外交人員進行限制。