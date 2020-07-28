軍博徵文物 擬重啟抗美援朝紀念館

北京丹東紀念館將重開

中美關係在經貿、外交及軍事等多方位持續惡化的背景下，官方對抗美援朝的宣傳也發生微妙變化。軍博在其微信公眾號中發布的「徵集啟事」中稱，「抗美援朝戰爭期間，志願軍將士……湧現出楊根思、黃繼光、邱少雲等30多萬名英雄功臣模範和近6000個功臣集體。」並稱「今年是中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年。我們尋訪那些隱沒人海的志願軍英雄功臣模範，弘揚他（她）們的事蹟，銘記他（她）們的奉獻和犧牲精神，徵集和收藏見證他們英雄模範事迹的文物實物、照片和影片」。

本報獲悉，軍博收集上述文獻資料和文物是為重啟塵封多年未對外公開展覽的軍博抗美援朝紀念館，同時開放展覽的還有位於遼寧丹東的抗美援朝紀念館。軍博抗美援朝紀念館始建於1995年，經過2000年到2010年間斷性地的對外展出後，便一直處於閉館狀態。軍博原有關負責人去年曾對本報記者表示，當時閉館的決定是基於對中美關係影響的考量。軍博工作人員向本報證實，重啟後將是自2010年以來首次專題性公開展覽，其展現文物將創歷史之最。此外，位於遼寧丹東的抗美援朝紀念館也已於去年開始閉館籌備，消息人士稱，其將會同軍博的抗美援朝館同時開放。

消息：擬邀多國領導參加紀念活動

另有消息人士向本報透露，今年10月，中國政府將舉行大型活動以紀念抗美援朝70周年，預案傾向於邀請多國領導人參加，甚至會對近年來移交的志願軍遺骨舉行公祭活動。不過，相關活動暫未定案。

本月初，中國宣布將以國務院及中央軍委名義，向參加抗美援朝出國作戰的、健在的志願軍老戰士，為抗美援朝戰爭服務的、健在的醫務、鐵道、運輸、翻譯人員，參加停戰談判等工作的人員，民兵、民工，新聞記者、作家、攝影等人員，以及1953年7月停戰後至1958年10月志願軍全部撤離朝鮮期間，在朝鮮幫助恢復生產建設的、健在的人員，頒發「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」紀念章。目前，內地多省正在以縣市為單位，核定相關符合頒發紀念章的人員。

央視獲批拍攝6集大型紀錄片

此外，本月17日，廣電總局召開全國廣電系統電視電話會議，要求弘揚抗戰和抗美援朝精神。本報獲悉，央視將以長津湖、上甘嶺、鐵原阻擊戰等多個著名戰役為背景，申請拍攝6集大型紀錄片，以紀念抗美援朝70周年。消息人士稱，該申請已獲中央軍委批示，已在籌備拍攝，這與此前中國政府為避免中美關係惡化而低調處理抗美援朝紀念活動的做法頗為不同。

明報記者