中方接管成都美領館 美：續接觸華西 外交部：不願見目前局面 總領事林傑偉：悲傷一天

數十人正門入內 有人穿防護服

中國外交部24日宣布將撤銷美國駐成都總領事館的設立及運作許可，作為對早前美當局關閉中國駐休斯敦總領館的回應。外交部昨天上午11時許在官網公布，美國駐成都總領事館於10時已按中方要求閉館，中方主管部門隨後從正門進入，實行接管。稍早前於清晨6時18分，該領館降下館內的美國國旗，工作人員隨後陸續離開。

據央視新聞發布的現場片段，中方人員一行數十人，其中包括幾名身穿防護服的防疫消毒作業人員，從領館正門魚貫而入。有工作人員用大塊灰布遮蓋正門兩側的領館英文名稱標識及門牌。外交部軍控司官方微博帳號稱，中方是「光明正大接管的」，暗諷美國此前派人從後門闖入關閉的中國駐休斯敦總領事館。

外交部發言人汪文斌昨下午回應稱，中方從正門進入接管美領館，是「對美方錯誤行徑的正當和必要反應」，重申是美方嚴重違反國際法和國際關係基本準則，發起政治挑釁在先，中方有權作出對等反制，維護中方的正當權益。他強調，中美之間出現目前的局面是中方不願意看到的，責任完全在美方，再次敦促美方立即糾正錯誤，為兩國關係重回正常發展軌道創造必要條件。

外交官與家屬下月27日前離華

美國國務院發聲明確認該領館暫停運作，表示對中方的決定感到失望。法新社引述美國務院發言人稱，該館外交官及其家屬將在8月27日前離開中國。2017年上任的美國駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax）昨在微信朋友圈以中文發帖稱，昨天是「悲傷的一天」。

美國駐華大使館則在微博發帖寫到，「今天，我們告別美國駐成都總領事館。我們會永遠想念你們。」帖文附一段回顧駐成都總領館歷史的短片，當中字幕顯示，該館自1985年設立以來，「一貫很驕傲地努力促進美國人民與四川、重慶、雲南和西藏人民的相互理解」。獲得最多讚的頭幾個內地網民留言表示「並不想念」、「一路走好」、「永遠不見，滾吧」。但同時也有聲音希望「中美友好」、「期待回歸」。

胡錫進：領館「炒人」補償不足

另邊廂，《環球時報》總編輯胡錫進在微博稱，總領館解僱了一批中方雇員，但給予補償不足，希望領館「別帶着欠當地僱員補償金的名聲走」。中國環球電視網（CGTN）引述總領館人員報道，一些將被解僱的中國員工正與領館交涉解聘方案。

（綜合報道）

（中美角力）

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