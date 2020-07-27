大連全市免費檢測 中高風險地方封區

12患者均同一公司員工

新華社報道，國家衛健委發布消息，25日遼寧新增13宗本地新冠肺炎確診，其中大連市增12宗，均為大連凱海世界海鮮股份公司的員工，和22日首例確診者為同事。此波疫情的傳染鏈已遍及東北3省共8座城市，遼寧省鐵嶺市25日亦報告1宗大連市疫情關聯病例，黑龍江的鶴崗市、海倫市則發現無症狀感染者。另外新疆報告本地病例22宗。

交通管制 中高風險地區禁離開

為阻斷疫情傳播渠道，大連市政府26日發布消息，對中、高風險地區人員嚴格管控，禁止離開本市，對鐵路、民航、公共交通等實行管制，即日起在全市範圍內提供免費核酸檢測。

國家衛健委主任馬曉偉24日帶隊趕赴大連指導疫情。馬曉偉強調，要迅速以核酸檢測為手段擴大預防，在現有醫療機構、第三方檢測機構充分搜尋病患的同時，用好臨近地市檢測資源，加強生物安全管理和採樣檢測，力爭在4天內檢測覆蓋全市。

7月22日以來，大連市大連灣街道爆發疫情。截至25日，大連累計確診本地病例24宗。

（抗疫新階段）