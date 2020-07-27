戲院重開票房爆發 首周末收3300萬

達去年同日票房三分一

搜狐娛樂消息，7月20至25日，全國總票房逐步增加，分別為351萬、457萬、566萬、647萬、1992萬、3286萬，顯示票房正緩慢增加，到周五、周六開始大爆發。這一方面是全國重開的戲院每天都在增加，到周五時已超過4300家，復工率超過38%。另一方面，周五開始多部新舊電影上畫，包括新片《多力特的奇幻冒險》（港譯《D老篤日記》)、《喋血戰士》，以及舊片《瘋狂動物城》（港譯《優獸大都會》）、《大話西遊》、《何以為家》等。

調低票價吸引觀眾 平均28元

目前全國戲院恢復營業不到半數，且放映場次較平常減半，每場入座率不超過30%的要求。不少影城為吸引觀眾重回戲院而調低票價，目前全國平均票價約27.8元，較去年平均票價降低約兩成。而觀影的人次，今年7月25日是118.3萬，去年同日為274.1萬，今年是去年的43%。

橫店開機潮 百個劇組同時開工

影視行業的復蘇從劇組開工的情况也可見一斑。央視報道，在橫店影視基地大大小小目前總共有100多個劇組同時開工，這個數字和今年3月相比已經多3倍，和去年7月相比也增加16%。有製片人表示，目前因為住宿者較多，所有工作人員只能分開幾個不同酒店住宿，也常出現多個劇組共用一個地點取景。

工作人員表示，因疫情關係，許多原定3月開機的劇組都推遲到了7月，從6月以來，橫店迎來了劇組「開機潮」。臨時演員的需求大增，據橫店演員工會表示，進入7月以來，群眾演員的需求量不斷增加，工會一邊招募新人，一邊聯繫有經驗的演員回歸劇組。

明報記者

（抗疫新階段）