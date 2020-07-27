解放軍擬建新艦 支援登島作戰

內地軍事媒體《兵工科技》報道，招標文件中提到「DCTS槽道火災控制技術試驗研究」，表明未來076型兩棲攻擊艦有可能直接採用電磁彈射（DCTS）技術，同時可能搭載大型艦載固定翼戰鬥機。

最新下水兩棲艦相當於「美國」級

《福布斯》網站23日刊登防務專家薩頓（H I Sutton）的文章稱，解放軍在航母和大型兩棲攻擊艦的應用方面還是新手，而其最新下水的075型兩棲艦也還沒有投入海軍。075型兩棲艦大致相當於美國海軍的「美國」級兩棲攻擊艦。但從目前來看，下一代076型兩棲攻擊艦則會完全不同。

搭載電磁彈射 適合無人戰鬥機

文章推斷，076型兩棲攻擊艦一個關鍵新系統將是電磁彈射系統，效能比在航空母艦上使用的蒸汽彈射器更強大。美國海軍的「福特」級航空母艦上也安裝有類似的系統。據報道，中國研發的下一代航空母艦也會安裝電磁彈射系統，可以說中國是有相關技術儲備的。

文章認為，目前，許多西方國家的兩棲攻擊艦普遍計劃搭載F-35「閃電」II攻擊戰鬥機，但目前在中國航空母艦上使用的殲-15艦載機體型太大。因此，無人戰鬥機比同等規模的載人飛機更適合上艦，而電磁彈射器正是在兩棲攻擊艦上操作無人機的理想選擇。

專家：擬發展如美海軍陸戰隊

英國《金融時報》引述台灣中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林英宇表示，解放軍076型兩棲攻擊艦的招標計劃表明，正在迅速擴張的解放軍海軍陸戰隊可能會發展得更像美國海軍陸戰隊，並具備獨立作戰能力及擁有自身的空中支援能力。